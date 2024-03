Corella Resources Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Corella-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Insbesondere negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Corella-Aktie liegt bei 83, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 77,27 zeigt eine Überkauftheit an und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Corella.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Corella-Aktie von 0,02 AUD eine Entfernung von -33,33 Prozent vom GD200 (0,03 AUD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist hingegen einen Kurs von 0,02 AUD auf und führt zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Corella-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.