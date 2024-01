Corella Resources Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Aktie von Corella zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,03 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,026 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei -13,33 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 0,03 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -13,33 Prozent führt und somit auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken in Bezug auf Corella war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für Corella, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch für diesen Faktor die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Corella insgesamt als Neutral-Titel bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Corella-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,08, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,43, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.