Corella Resources Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Corella in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Corella auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass Corella in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch in diesem Bereich die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Corella-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,023 AUD liegt, was einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -23,33 Prozent, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Somit wird die Corella-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Corella-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,29 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.