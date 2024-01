Core Scientific Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse für die Aktie von Core Scientific zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,65 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +146,27 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,88 USD, was einem Abstand von +87,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist festzustellen, dass die Stimmung für Core Scientific in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält Core Scientific eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Core Scientific liegt bei 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 33,27 für 25 Tage. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.