Core Scientific Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Core Scientific ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 63,46, was auf neutralen Zustand hinweist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Core Scientific bei 3,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,42 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 beträgt derzeit 2,59 USD, was einem Abstand von +32,05 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse ist demnach "Gut".

Die Diskussion in den Social Media hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Core Scientific eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Ebenso wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Core Scientific in den Social Media beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Core Scientific derzeit neutral bis schlecht bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.