Core One Labs-Aktie: Übernahme von GMP Drug Inc.

Core One Labs Inc. gab dieser Tage bekannt, dass es GMP Drug Inc. übernimmt.

Damit positioniert sich das Unternehmen als Lieferketten-Komplettlösung für psychedelische

Arzneimittel für Ärzte, Forscher und andere Arzneimittelentwickler. Bei GMP Drug handelt

es sich um ein unabhängiges privates Unternehmen, welches seinen Sitz in Ontario, Kanada hat. “Die Übernahme wird den Weg für das Unternehmen ebnen, eine

Lieferketten-Komplettlösung für psychedelische Arzneimittel für kanadische und

internationale Kliniker, Forscher und andere Entwickler psychedelischer Arzneimittel zu werden.”, so IRW-PRESS.

Kommt die Bodenbildung?

Die Entwicklung des Aktienkurses ist innerhalb der letzten Jahre desaströs. Das Hoch wurde im Jahre 2018 gefunden und seitdem hat der Titel im Tief mehr als 99% abgegeben. Allerdings kann sich seit Anfang 2022 eine Stabilisierung in der Zone von etwa 0,20 bis 0,90 EUR zeigen. Dieser gesamte Kursverlauf stellt sich optisch dar, wie eine Bodenbildung. Zumindest handelt es sich hierbei um den Versuch. Um diese Formation nachhaltig abzuschließen und zu bestätigen, muss allerdings der Preisbereich von rund 0,90 EUR nachhaltig überwunden werden.

Die Bären sind immer noch am Drücker!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Core One Labs-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.