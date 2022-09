Core One Labs-Aktie: Die Rallye geht weiter!

Finanztrends Video zu Rallye



Sehr viel Bewegung herrscht aktuell in der Aktie von Core One Labs. Im August haben sich die Kurse zeitweise mehr als verdoppelt und ein Hoch bei 0,740 Kanadischen Dollar (CAD) ausgebildet. Der rasche Kursanstieg innerhalb kürzester Zeit hatte jedoch massive Gewinnmitnahmen zur Folge, wodurch die Aktie bis auf 0,405 CAD gedrückt wurde. Core One Labs-Aktie auf Höhe des EMA50 stabilisiert… Hier weiterlesen