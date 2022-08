Core One Labs-Aktie: Hier gibt es Tenbagger-Potenzial!

Die Core One Labs-Aktie zeichnet sich in den letzten Tagen durch starkes Aufwärtsmomentum aus. An der kanadischen Heimatbörse geht es seit Anfang August schwungvoll nach oben. In der vorvergangenen Woche stieg die Notierung um knapp 10 Prozent und ließ in der letzten Woche einen Anstieg um mehr als 40 Prozent folgen. Die laufende Woche ist zwar erst zwei Tage alt,… Hier weiterlesen