Core One Labs-Aktie: HAMMER!

Das ist ein unglaublicher Hammer: Die Aktie von Core One Labs hat am Donnerstag einen Abschlag hinnehmen müssen, der schlicht und ergreifend als Crash zu bezeichnen ist – es ging im späten Handel an der kanadischen Börse um 30,80 % nach unten. Die Aktie ist damit ein börsentechnischer Sanierungsfall. Ein derartiger Abschwung hatte sich zumindest an den Tagen zuvor an… Hier weiterlesen