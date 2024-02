Core Molding Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Analystenbewertung für Core Molding sieht gut aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Kauf, 0 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen abgegeben wurden. Es gab keine Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 34,38 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 17,86 USD liegt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Core Molding derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 21,71 USD liegt und die Aktie um -17,73 Prozent darüber notiert. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage liegt die Aktie mit einem Kurs von 17,82 USD im neutralen Bereich.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Core Molding negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Core Molding mit 6,47 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 90,25, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht.