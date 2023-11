Core Molding Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Dividendenrendite von Core Molding liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8246,84 %, was auf einen niedrigeren Ertrag hinweist und die Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Core Molding. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Core Molding liegt aktuell bei 62,44, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Core Molding mit 11,65 unter dem Branchendurchschnitt von 88 %. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Core Molding, wobei die Dividendenrendite und der RSI auf eine eher negative Entwicklung hinweisen, während das fundamentale KGV auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet.