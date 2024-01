Core Molding Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Core Molding hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 55,77 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Core Molding in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -11,88 Prozent verzeichnet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 55,77 Prozent im letzten Jahr, und Core Molding lag 11,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Core Molding in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Core Molding-Aktie abgegeben, davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Core Molding-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Core Molding vor. Basierend auf den von Analysten durchgeführten Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 24 USD, was einem Aufwärtspotential von 40,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Unterm Strich erhält Core Molding somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Core Molding wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Core Molding liegt bei 85,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.