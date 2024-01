Core & Main Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Core & Main hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Deshalb erhält Core & Main eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Core & Main beträgt aktuell 42,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Core & Main als überverkauft eingestuft und erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im letzten Jahr lagen 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Core & Main vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Kursabnahme von -14,4 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Core & Main-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,64 USD um +33,45 Prozent vom aktuellen Kurs (40,89 USD) abweicht, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 36,12 USD um +13,21 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Core & Main-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.