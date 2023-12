Core & Main Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Core & Main 5 mal die Bewertung "Gut", 1 mal die Bewertung "Neutral" und 0 mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Core & Main. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 38,76 USD und erwarten eine Entwicklung von -9,7 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 35 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, und insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Core & Main.

In den letzten zwei Wochen wurde Core & Main jedoch von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Core & Main-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 38,76 USD lag, was einem Unterschied von +33,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt von 29,13 USD als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 32,92 USD werden überboten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.