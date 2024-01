Core & Main Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Core & Main ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen und Meinungen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was einem durchschnittlichen Rating von "Gut" entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Updates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 35 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 40,41 USD könnte dies eine Abwärtsbewegung um -13,39 Prozent bedeuten, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Core & Main-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein überverkauftes Signal, was zu einer positiven Einstufung führt. Insgesamt wird die Relative Strength Index (RSI) Einstufung als "Gut" bewertet.