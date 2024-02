Core & Main Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Core & Main-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse und bestätigt somit auch ein "Gut"-Rating für die langfristige Betrachtung.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Core & Main-Aktie fällt ebenfalls positiv aus, mit insgesamt 4 Gut-Bewertungen, 1 Neutral-Bewertung und 0 Schlecht-Bewertungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 35 USD festgelegt, was eine negative Performance von -26,36 Prozent bedeuten würde. Basierend auf dieser Entwicklung bewerten wir die Analysteneinschätzung insgesamt als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen zeigt, dass die Anleger optimistisch in Bezug auf die Core & Main-Aktie sind.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, deutet ebenfalls auf ein positives Bild für Core & Main hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine überdurchschnittliche Performance der Aktie, was zu einem "Gut"-Rating auf Basis dieser Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Core & Main-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden und Anlegerbewertungen.