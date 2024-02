Core & Main Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Core & Main-RSI beträgt 14,06 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 liegt bei 35,73, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Analysteneinschätzung: Die Core & Main-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Core & Main. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (35 USD) hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -21,51 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Core & Main eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts zur Bestimmung des aktuellen Trends genutzt werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Core & Main-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 32,87 USD. Der letzte Schlusskurs (44,59 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +35,66 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,94 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Core & Main-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Core & Main können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbringt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Core & Main in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".