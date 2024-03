Core & Main Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Diskussionen rund um Core & Main auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Core & Main bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Core & Main-Aktie ein Durchschnitt von 35,69 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 58,18 USD, was einer positiven Abweichung von 63,01 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 45,72 USD und einer Abweichung von 27,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Core & Main-Aktie weist für die letzten 7 Tage einen Wert von 2 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Core & Main.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Core & Main-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -39,84 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Core & Main von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.