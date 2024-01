Core Lithium Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Core Lithium hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der Interaktionen war negativ, wobei sich das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen konzentrierte. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Auch aus technischer Sicht zeigt sich ein eher negatives Bild. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 72,73, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Zusätzlich ist der Kurs der Core Lithium mit 0,25 AUD um 21,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Auch die langfristige technische Analyse ergibt ein negatives Bild, da die Aktie um 60,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage abweicht. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich ebenfalls negativ entwickelt. Die Stimmungslage in Bezug auf Core Lithium hat sich in den letzten vier Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus der technischen Analyse und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien eine negative Einschätzung für die Aktie von Core Lithium.