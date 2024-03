Core Lithium Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Core Lithium ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Sentimentanalyse deutet darauf hin, dass die Stimmung in Bezug auf Core Lithium in den letzten Wochen jedoch deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Core Lithium-Aktie der letzten 200 Handelstage 63,1 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 22,5 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Core Lithium zeigt einen Wert von 84,62, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.