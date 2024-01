Core Economy Investment Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Core Economy Investment in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Auch wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Core Economy Investment befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Core Economy Investment zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Core Economy Investment liegt bei 25,71, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Core Economy Investment verläuft aktuell bei 0,16 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,39 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +143,75 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +30 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Einstufung "Gut".