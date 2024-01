Core Economy Investment Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Core Economy Investment-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 HKD liegt, was einer Abweichung von +137,5 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Bewertung angesehen. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,29 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs um +31,03 Prozent, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Core Economy Investment-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber Core Economy Investment. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dessen erhält Core Economy Investment in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Core Economy Investment ausgemacht werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Core Economy Investment-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim RSI25 wird das Wertpapier hingegen als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Core Economy Investment somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.