Core Economy Investment Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Stimmung der Anleger bei Core Economy Investment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führte.

Die Core Economy Investment liegt derzeit mit einem Kurs von 0,27 HKD +8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Einstufung ebenfalls als "gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +80 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "gut" eingestuft.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung von Core Economy Investment über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Core Economy Investment überkauft ist und somit eine "schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 61,19, was bedeutet, dass Core Economy Investment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Core Economy Investment-Wertpapier somit ein "schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.