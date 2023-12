Core Assets-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Core Assets-Aktie weist laut der technischen Analyse positive Entwicklungen auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,21 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,24 CAD lag, was einer Abweichung von +14,29 Prozent entspricht, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,17 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+41,18 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating beschert. Insgesamt erhält die Core Assets-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Core Assets-Aktie zeigt einen Wert von 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 27 auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Zusammenfassend lässt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt auf eine positive Bewertung der Core Assets-Aktie schließen.