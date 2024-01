Core Assets Aktie: Ein handfester Grund

Die Core Assets-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 0,21 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,205 CAD, was einem Unterschied von -2,38 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,18 CAD, was einen Anstieg von 13,89 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität zu Core Assets ist mittelmäßig und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Core Assets weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.