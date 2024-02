Core Assets Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Core Assets-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,2 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,155 CAD, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Core Assets-Aktie einen RSI7-Wert von 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 65,63, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse der Anleger an der Aktie von Core Assets wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Core Assets diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Core Assets-Aktie.