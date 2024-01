Core Assets Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Core Assets im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Core Assets, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Core Assets in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Core Assets liegt bei 84,62, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Core Assets aktuell bei 0,21 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0.205 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,38 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage deutet jedoch ein Niveau von 0,18 CAD auf ein "Gut"-Signal hin. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".