CoreCivic Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Corecivic in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Corecivic-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,27 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +22,7 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachten, liegt der Wert bei 14,29 USD und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,14 Prozent). Das führt zu einer anderen Bewertung der Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Corecivic liegt bei 64, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben Corecivic in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,12 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Corecivic.