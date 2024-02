CoreCivic Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Corecivic auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Außerdem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen rund um Corecivic diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Corecivic als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Corecivic beträgt 39,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 44,23 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Corecivic-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Corecivic-Aktie bei 11,54 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 14,6 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,26 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Corecivic auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.