CordovaCanns Star Buds Cannabis erzielt im August einen monatlichen Rekordumsatz von 1,26 Millionen

CordovaCann Corp. (OTCQB:LVRLF) (CSE:CDVA), ein Unternehmen, das sich auf Cannabis-Konsumgüter spezialisiert hat, gab ein Update zum Einzelhandelsgeschäft der Star Buds Cannabis Co. in Kanada. Star Buds Cannabis Co. erzielt zum Ende des Sommers weiterhin eine starke Leistung. Die Läden profitieren weiterhin von Marktanteilsgewinnen trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Die Bruttomarge steigt dank der Optimierung der Speisekarte und das Management konzentriert… Hier weiterlesen