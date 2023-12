Cordoba Minerals Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Cordoba Minerals-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,39 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 CAD liegt, was einem Unterschied von -23,08 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,31 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,23 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cordoba Minerals-Aktie zeigt einen Wert von 37,5, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit 50,68 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In den sozialen Medien wurde Cordoba Minerals in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend negativ bewertet. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.