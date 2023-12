Cordoba Minerals Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Cordoba Minerals hat derzeit einen RSI von 37,5, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 50,68, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analytiker haben die Kommentare und Befunde zu Cordoba Minerals in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cordoba Minerals in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Cordoba Minerals unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cordoba Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -23,08 Prozent und damit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.