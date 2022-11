Cordes Consulting GmbH expandiert - die Agentur schafft Platz für neue Mitarbeiter

Hamburg (ots) -Die Cordes Consulting GmbH ist eine Social-Media-Agentur und unterstützt Handwerksbetriebe dabei, neue Fachkräfte zu rekrutieren. Durch eine gezielte Onlinestrategie schafft es das Team um den Geschäftsführer David Cordes, seine Kunden mit hoch qualifizierten Arbeitskräften zusammenzubringen. Das expandierende Unternehmen ist jetzt in eigener Sache auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die am Erfolg der Agentur teilhaben und mitwachsen möchten.Der Fachkräftemangel ist in beinahe allen Branchen ein leidiges Thema - besonders unter dem Mangel an Fachkräften leidet allerdings das Handwerk: Die Auftragsliste ist nicht nur ellenlang, mitunter müssen sogar Aufträge abgelehnt werden, da der Personalmangel die Bearbeitung nicht zulässt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat David Cordes eine Strategie entwickelt, die den Betrieben unter die Arme greift und für qualifizierte Fachkräfte sichtbar macht, die sich nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle befinden. "Handwerksbetriebe müssen verstehen, dass ihr Wunschpersonal sich in der Regel schon in einer festen Anstellung befindet, dort allerdings nicht gänzlich zufrieden ist. Unterbewusst sind sie daher zu einem Wechsel des Betriebs bereit", erklärt Recruiting-Experte David Cordes.Cordes Consulting hilft den Handwerksunternehmen daher dabei, durch eine bessere Außendarstellung und eine direkte Ansprache potenzieller Mitarbeiter mehr qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Da immer mehr Betriebe sich eingestehen, dass klassische Recruitingmethoden keine Erfolge mehr bringen, wächst der Kundenstamm der Agentur immer weiter. Aus diesem Grund sucht die Cordes Consulting GmbH aktuell neue Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Online-Marketing, Kundenbetreuung, Foto- und Videografie sowie im Büromanagement.Ein junges und digitales Team wächst immer weiterGeschäftsführer David Cordes bietet in einem jungen, dynamischen und modernen Unternehmen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit. "Für unser Team suchen wir junge Menschen, die Lust auf eine neue Herausforderung haben", erklärt der Geschäftsführer. Die Agentur heißt auch Quereinsteiger willkommen, die einen interessanten Job und eine berufliche Weiterentwicklung anstreben.So sind insbesondere ausgebildete Fachkräfte aus dem Handwerk, der Pflege oder dem Büro gern gesehen, da diese bereits einen Einblick in die Branche erhalten konnten und ein tiefes Verständnis der Zielgruppe mitbringen. Ebenso Interessenten, die aus ihrer aktuell konservativen Stelle in ein modernes und digitalisiertes Team einsteigen möchten. Die Ausbildung und die vergangenen Stationen in der Karriere sind dabei zweitrangig - das ermöglicht ein internes Schulungssystem sowie ein Trainee-Programm, das neue Mitarbeiter ausbildet und einarbeitet.Attraktive Benefits bei einem Top-ArbeitgeberDie Cordes Consulting GmbH wurde als "Top-Arbeitgeber" in den Bereichen Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarketing sowie Mitarbeiterbindung und -motivation ausgezeichnet. Die Mitarbeiter der Agentur profitieren unter anderem von einer Übernahme der Fahrkosten für die öffentlichen Verkehrsmittel oder der Gebühren für den Parkplatz. Außerdem stellt Cordes Consulting jedem Mitarbeiter ein Gesundheitsbudget in Höhe von 900 Euro im Jahr zur Verfügung. Dieses Budget kann für Massagen, eine Brille, den Heilpraktiker und viele andere Leistungen verwendet werden. Ebenso profitieren Familienangehörige der Mitarbeiter von umfangreichen Gesundheitsleistungen. Darüber hinaus dürfen Interessierte neben all diesen Vorteilen auch eine attraktive Vergütung erwarten, die über dem Branchendurchschnitt liegt.Besonders großen Wert legt der Geschäftsführer auf ein selbstverantwortliches Arbeiten. Um das aufrechtzuerhalten, werden für die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter regelmäßig Feedback-Gespräche und interne Coachings durchgeführt. So wächst das Team gemeinsam mit dem Unternehmen."Bei uns wird das Wort Wertschätzung großgeschrieben", führt David Cordes aus. "Wir pflegen eine sehr familiäre Atmosphäre, in der die Arbeit jedes Einzelnen wahrgenommen und geschätzt wird." Dabei werden Überstunden oder Wochenendarbeit vermieden, um eine gesunde Work-Life-Balance zu ermöglichen. Außerdem ist eine hochwertige Ausrüstung für das digitale Unternehmen von großer Bedeutung - so werden im modernen Büro die fortschrittlichsten Technologien zur Verfügung gestellt.Die Mission der Cordes Consulting GmbHCordes Consulting Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein echtes Problem zu lösen - sie bieten eine stark nachgefragte Dienstleistung, die es ihnen ermöglicht, exponentiell zu wachsen. "Unser Ziel ist es, tolle Handwerksunternehmen nach außen so zu präsentieren, dass die besten Fachkräfte der Region von ihnen erfahren und sich bewerben. Zudem unterstützten wir den deutschen Mittelstand bei der Digitalisierung und schaffen eine echte Lösung für ihr größtes Problem", erklärt David Cordes. Die Mission der Cordes Consulting ist es, in jeder Region Deutschlands einen herausragenden Betrieb als Kunden finden. Dieser wird dann als bester und bekanntester Arbeitgeber seines Gebiets präsentiert und digital sichtbar gemacht.Sie wollen gerne in einem motivierten Team an Lösungen für die größten Probleme des deutschen Mittelstands mitwirken? Dann bewerben Sie sich jetzt über die Karriereseite der Cordes Consulting GmbH unter Cordes-Karriere.de (https://cordesconsulting.recruitee.com/)Pressekontakt:Cordes Consulting GmbHE-Mail: kontakt@cordes-consulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Cordes Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell