Corcept Therapeutics im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Corcept Therapeutics beträgt 80,66, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Corcept Therapeutics in dieser Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Corcept Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +69,3 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance 62,62 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Corcept Therapeutics.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Corcept Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating insgesamt.