Corcept Therapeutics Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Corcept Therapeutics gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV von 40,1 insgesamt 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel". Die fundamentale Analyse ergibt daher eine Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ist die Corcept Therapeutics mit einem aktuellen Kurs von 21,58 USD nun -17,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,26 Prozent liegt. Somit wird die Aktie sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Zeitraum charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Corcept Therapeutics-Aktie neutral ist. Der RSI7 liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 71,62 liegt und daher eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Corcept Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 59,92 Prozent erzielt hat, was mehr als 65 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,77 Prozent verzeichnet, liegt Corcept Therapeutics mit einer Rendite von 69,69 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie.