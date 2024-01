Corcept Therapeutics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der US-amerikanische Pharmakonzern Corcept Therapeutics wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf verschiedenen fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 40,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,95 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 85,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,97 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Corcept Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" konnte Corcept Therapeutics eine Rendite von 59,92 Prozent erzielen, was mehr als 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass Corcept Therapeutics derzeit in verschiedenen Bereichen gute bis neutralen Bewertungen erhält und in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet gilt.