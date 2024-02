Corcept Therapeutics Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Corcept Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Corcept Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,61 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie von Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel weist Corcept Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Corcept Therapeutics zeigt sich über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Corcept Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Corcept Therapeutics beträgt derzeit 28,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Corcept Therapeutics basierend auf dem RSI mit "Gut" bewertet.

