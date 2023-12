Corcept Therapeutics Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Corcept Therapeutics-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 27,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 4 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,73 USD) bedeutet. Insgesamt erhält Corcept Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Corcept Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 25,45 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26,73 USD liegt, was einer Abweichung von +5,03 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 26,62 USD, was einer Abweichung von +0,41 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Corcept Therapeutics in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Corcept Therapeutics-Aktie zeigt ein positives Bild, mit einem RSI von 19,23, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,16, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".