Corcept Therapeutics Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Corcept Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Corcept Therapeutics-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 71,62 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein neutrales Bild in Bezug auf Corcept Therapeutics. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen weder positiv noch negativ eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Corcept Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Gemäß den Analysteneinschätzungen liegen für Corcept Therapeutics in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Corcept Therapeutics aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 27,8 USD. Dies würde im Vergleich zum letzten Schlusskurs (21,58 USD) einem Anstieg um 28,82 Prozent entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Corcept Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Corcept Therapeutics als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 40,1 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 104,19 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".