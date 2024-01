Corcept Therapeutics Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Corcept Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 59,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -9,38 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Corcept Therapeutics eine Outperformance von +69,3 Prozent in diesem Bereich aufweist. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Corcept Therapeutics mit 56,84 Prozent über dem Durchschnitt von 3,08 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Corcept Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,46 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corcept Therapeutics derzeit bei 40. Dies bedeutet, dass die Börse 40,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Corcept Therapeutics zahlt, was 62 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Schließlich wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Corcept Therapeutics liegt bei 86,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 64,64, was bedeutet, dass Corcept Therapeutics hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Corcept Therapeutics-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.