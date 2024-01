Corcept Therapeutics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Corcept Therapeutics liegt bei 53,73, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,44 und deutet ebenfalls auf eine "neutralen" Bewertung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Corcept Therapeutics beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "neutral" Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt an, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Mit einem KGV von 40,1 liegt Corcept Therapeutics unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Arzneimittel". Dieser Abstand beträgt 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 104. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut".

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Corcept Therapeutics zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Corcept Therapeutics ist ebenfalls negativ, was zu einem "schlechten" Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Corcept Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".

