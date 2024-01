Corcept Therapeutics Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie des Unternehmens Corcept Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Die Einstufungen gliedern sich wie folgt: 3 Mal Gut, 2 Mal Neutral und 0 Mal Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Corcept Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,8 USD. Da der aktuelle Schlusskurs bei 32,48 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -14,41 Prozent prognostiziert, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Corcept Therapeutics lautet daher "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, hat Corcept Therapeutics derzeit einen Wert von 31,78. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 18, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält sie auf dieser Basis die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Corcept Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür erhält Corcept Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Corcept Therapeutics eingestellt waren, es jedoch auch einige negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Corcept Therapeutics eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Corcept Therapeutics daher ebenfalls als "Neutral".