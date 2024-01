Corcept Therapeutics Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Corcept Therapeutics befindet sich bei 58,67, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Corcept Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +59,59 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Ebenso übertrifft sie mit einer Performance von 49,39 Prozent den Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Corcept Therapeutics-Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 13,84 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet wird die Corcept Therapeutics als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,1 gehandelt wird, was einem Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 105,07 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.