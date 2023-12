Corcept Therapeutics Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Dividendenrendite von Corcept Therapeutics beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,49). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich mit einer Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Corcept Therapeutics hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Corcept Therapeutics-Aktie bei 31,27 liegt. Dies ist 70 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (104,11) und signalisiert eine Unterbewertung. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Laut der Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut", da 3 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Corcept Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Corcept Therapeutics liegt bei 27,8 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -14,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Neutral".