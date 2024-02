Corcept Therapeutics Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Corcept Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 26,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,47 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -18,67 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 26,2 USD, was einem Abstand von -18,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Die Analyse von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergab 3 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Corcept Therapeutics-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 29,48 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird die Corcept Therapeutics-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,1 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 104,35 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Corcept Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +70,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Corcept Therapeutics mit 65,57 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.