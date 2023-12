Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tanger Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,74 Punkte, was bedeutet, dass Tanger Inc derzeit als überverkauft eingestuft wird.

Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tanger Inc weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet. Die Stimmung für Tanger Inc hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Tanger Inc derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,91 USD, was einer Abweichung von +22,55 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 24,13 USD und weist eine Abweichung von +11,27 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Tanger Inc erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -18,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Tanger Inc daher eine "Neutral"-Bewertung.