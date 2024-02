Corcept Therapeutics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die fundamentale Analyse von Corcept Therapeutics zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 40,1 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche, der bei 104,12 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 61 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Corcept Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 27,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 27,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,87 USD) bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Corcept Therapeutics ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Corcept Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Corcept Therapeutics in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.