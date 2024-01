Corcept Therapeutics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Corcept Therapeutics hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Das Durchschnitts der Kursprognose von 27,8 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 9,71 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Corcept Therapeutics derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 26,24 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,34 USD um -3,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die vergangenen 50 Tage zeigen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 27,38 USD, was einer Abweichung von -7,45 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Corcept Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,92 Prozent, was einer Outperformance von +50,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 48,52 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.