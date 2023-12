Corcel Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er wird auch als technischer Indikator im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Corcel basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem längeren RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Corcel-Aktie hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 45,59 liegt. Daher erhält Corcel für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Corcel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,35 GBP lag. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,44 GBP, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Neutral", da der Wert bei 0,45 GBP liegt und somit auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Corcel wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für Corcel gilt.