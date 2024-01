Was sagt man dazu, Alpha Copper?

Alpha Copper wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass in diesem Zeitraum überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alpha Copper-Aktie beträgt 27,27, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich der Wert auf 53,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Alpha Copper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,41 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,125 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,12 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um die Aktien von Alpha Copper wurde auch anhand der langfristigen Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Stimmungsänderungsrate für Alpha Copper ergab ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Alpha Copper.

